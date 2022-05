Stéphane VANIER

Au cours de mon parcours, j'ai effectué plusieurs métiers :

-Ouvrier paysagiste

-Manœuvre en travaux publics

-Conducteur d'engins

-Conducteur Routier International

-Commercial en voyages organisés et en assurance

-Conducteur de car de grand tourisme

-Moniteur auto-école

-Formateur aux métiers du transport

-Professeur de lycée professionnel en conduite routière

- Conseiller Technique et Pédagogique

- Chef de travaux (Responsable de l'organisation des formations professionnelles et technologiques)



De par mon parcours professionnel, j'ai donc conservé une forte sensibilité pour le "monde de l'entreprise".



Je suis donc favorable à tous les projets valorisant la voie professionnelle et suis impliqué dans des actions permettant d'optimiser les relations entre l'école et les acteurs économiques pour former leurs futurs collaborateurs aux métiers et technologies de demain.



Mes compétences :

transport

pédagogie

autodidacte

enseignement

Coordination

Informatique