Stéphane VASSARD

Mon parcours a commencé dans un service d'industrialisation, me permettant d'avoir une vision globale de l'organisation industrielle, et me permettant de participer à faire évoluer celle-ci.

J'ai ensuite naturellement et volontairement pris des responsabilités de management, avant de prendre en charge des équipes pluridisciplinaires et des équipes de production.



Aujourd'hui Ingénieur de formation initiale, Manager d'expérience et certifié Coach par l'Ecole de Management de Grenoble, c’est riche de ce parcours et de formations complémentaires que je m’épanouis dans le management d'équipes et dans l'accompagnement du changement.

Mon expérience, mes qualités et ma vision, à la fois investis dans mes objectifs professionnels et détaché d'enjeux personnels, m'aident à adapter en permanence les organisations au contexte, aux circonstances et aux changements rapides et perpétuels qui ébranlent les esprits et les résultats des entreprises.

Ma volonté est de concilier la performance des entreprises avec l'épanouissement et la responsabilisation des équipes, car je suis persuadé que c'est ainsi que l'on obtient la motivation, qui permet d'atteindre les objectifs visés sur le long terme.



Mon triple A, ;-)

l'Analyse de l'ingénieur,

l'Anticipation du manager,

l'Accompagnement du coach !



Mes compétences :

Coaching

Lean Manufacturing

Management d'équipe

Management de projet

Qualité

Méthodes de résolution de probl

Industrialisation de la production

Production industrielle

Manager

Coach

Management

Production

Ingénieur

Organisation

Industrialisation

Kaizen

Lean