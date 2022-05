Stéphane VAUVARD

Je suis actuellement Infirmier Libéral à Coulanges-Lès-Nevers dans la Nièvre (58). J'aime ma profession parce qu'elle exige des compétences techniques et relationnelles.



J'ai construit ma vie autour de mes deux passions: mon métier d'infirmier, et mon sport, le Twirling-Bâton.



Après avoir fait partie de l'Equipe de France de la N.B.T.A. (National Baton Twirling Association) de 1994 à 2000 en Individuel et en Equipe, j'ai décidé de faire profiter de mes qualités techniques et artistiques aux athlètes des nouvelles générations, en leur enseignant mon sport, et en me formant à la fonction de Juge.

J'entraîne depuis 2 saisons sportives le Club de Cézac en Gironde (33), dont j'ai amené l'Equipe Junior au poste de remplaçante en équipe pour les Championnats du Monde 2012.



Afin de poursuivre cette fabuleuse aventure, et d'assurer un suivi plus régulier de mes élèves, je suis à la recherche d'une cession de Droit de Présentation à Clientèle, voire d'une association avec un(e) infirmier(e) libéral(e) en Gironde.

Je me laisse jusqu'à 2015 pour atteindre cet objectif...



J'aime donner aux Autres, d'où l'orientation que j'ai décidé de donner à ma vie...



Mes compétences :

Infirmier