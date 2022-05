Stephane VERAGHE

Connaissance Métier

• Environnement (Eau)

• Militaire (Marine Nationale)

• Industrie (Automobile, Energie)

• Grande distribution et Artisanat

• Tourisme et service (Hôtellerie ferroviaire)

• Sécurité



Déploiement et exploitation des systèmes

• Archivage de messagerie EnterpriseVault v9 to v11

• Recherche légale dans le cadre de contentieux internationaux

• Architecture Active Directory 2000, 2003, 2008

• Déploiement à l’international

. Systèmes serveurs Microsoft 2000, 2003 et 2008

. Solutions antivirales centralisées (Symantec SEP11 ; Trend 10)

. Messagerie : Lotus Domino, Exchange

• Solution de sauvegarde Arcserve, Networker

• Virtualisation : VMware (Vsphere 3.5 et 4.0)

• Scripting : PowerShell,VBs, SQL

• Impression sécurisée Lexmark, HP

• Systèmes Open Source :OCS, Lamp,MySql

• Solution SAN (EMC), Blade (HP), VTL (HP Dxi), robotique (Overland,Scalary)



Déploiement et exploitation d’infrastructures

• Raccordement aux réseaux WAN, LAN, MAN, Vpn

• Cisco (6500, 2950, 3750…), H3C (5600, 3600), Avaya, Vlan, 802.1x

• Firewall Checkpoint (UTM, Edge, Nokia)

• ToIP Cisco, pont Visio

• Sécurité : Vpn SSL, Vpn IPsec, Provider 1,Radius



Management, Planification, Gestion

• Management d’équipe et formation

• Chef de projet et migrations

Veritas EnterpriseVault

Active Directory

• Relation fournisseur et clientèle





Mes compétences :

Enterprise vault