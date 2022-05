Stéphane VESTE

Depuis 20 ans je contribue à la réalisation de projets industriels. Dans le cadre de contrôles des produits fin de chaîne, j'ai eu à réaliser des expertises et des développements d'applications de contrôles fonctionnels des produits dans le domaine de l'automobile, aéronautique, militaire.

Durant ces quatre dernières années j'ai pu faire partager et accroitre mes compétences au contact avec des collaborateurs de chez Renault Truck service durabilité/fiabilité. Mon expertise m'a permis de piloter des essais en interne mais également des essais externalisés . J'ai également pu communiquer mon expériences auprès de fournisseurs internationaux.



Mes compétences :



INFORMATIQUE :

Plate forme : PC

Langages : LabView, MatLab, C/C++, SQL Access Basic, HTML, VB et BA.

Matériels : PC, matériel d’acquisition National Instrument, Wago, HBM.

Méthodes : GAM T17, ISO 9001, SADT, MESISE, Gantt.



TRAITEMENT DU SIGNAL :

Analyses temps fréquences, temps échelles, dé-bruitage par ondelettes, réseaux de neurones

Analyse et suivi d’ordres, analyses statistique, personnalisation d'essais.



FORMATIONS :

Formation mécanique (Baccalauréat F1)

Formation automate Siemens/ Télemcanique

Habilitation Electrique H0V, BR et B2V



