Stéphane VEYRET

Électronicien de formation, je suis pourtant tombé dans la marmite de l'informatique en étant petit et les effets sont permanents chez moi. J'ai exercé un certain nombre d'activités dans ce domaine, surtout depuis que j'ai commencé à travailler :

* assistance téléphonique,

* développement de logiciels,

* installation et développement d'outils d'aide au développement (logiciels de gestion de versions ou d'incidents avec quelques contributions dans le domaine du logiciel libre, outils de tests automatisés, etc.)

J'ai même tenté de créer ma propre entreprise de développement d'outils en ligne, mais étant meilleur informaticien que vendeur, j'ai dû retourner à la vie salariale.



Mes compétences :

Lua

JAVA

Shell script

Subversion

MySQL

Mantis

PHP

Oracle

C++

TypeScript

JavaScript

Git

Gitlab

Gerrit