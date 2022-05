Stéphane VILLABRUNA

Je suis disponible et opérationnel dans le domaine de la gestion de l’Environnement, Sécurité et Qualité. Dans un monde en mutation et après avoir exercé pendant 10 ans le métier de technicien en laboratoire en Industrie, je me suis naturellement dirigé vers une formation professionnelle dans une école d’ingénieur prestigieuse. Après 6 mois de formation théorique et 4 mois de stage dans la SCIC Envie 2e Lorraine sur le site logistique DEEE de Toul. Me voilà armé pour répondre à vos besoins !



Mes compétences :

Dali

ECLAIRAGE

Eclairage LED

LED

Photovoltaïque

Protocole

Télégestion

R&D

Gestion de projet

Prévention des risques professionnels

Traitement statistique

Réglementation ICPE

Analyse de la valeur

Six Sigma Green Belt

Management de la qualité

Audit qualité

Norme ISO 14001

Analyse de risque

OHSAS 18001

Norme ISO 9001