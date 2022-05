Stephane VILLALONGA

J'ai rejoint une PME de charpente métallique CMOI, Le PORT - REUNION à l'issue de ma formation d'ingénieur en Génie Civil.

j'ai participé à son développement en passant de 20M de francs à 20M€ de CA jusqu'à aujourd'hui.



En vingt années, j'ai ainsi développé mes connaissances en charpente métallique-couverture-bardage et métallerie.

Ma maitrise du dessin technique (Autocad), utilisé au quotidien depuis 1998 et associé à mes compétences d'ingénierie en calcul m'a permis d'acquérir une capacité d'optimisation des ouvrages de charpente métallique, en incluant l'ensemble des paramètres liés au process (dessin, fabrication, montage).



En autonomie de conception, j'ai en parallèle été amené à encadrer une équipe de dessinateurs-projeteurs et de calculateurs ainsi que des sous traitants qu'il a fallu accompagner pour s'adapter aux critères de l'entreprise, notamment dans le choix de conception et de modélisation en concordance avec les outils de fabrication et les techniques de montage disponibles dans la société.



En lien avec les conducteurs de travaux pour améliorer mes choix de conception grace à l'analyse des retours d'expérience du montage, je me considère en perpétuel apprentissage et envisage chaque nouveau projet comme un nouveau défi à relever.



Mon goût de l'opérationnel m'a orienté dans cette voie de bureaux d'étude intégré dans une entreprise.



Mes compétences :

charpente métallique

Responsable BE