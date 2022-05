Stéphane VINCENT

Ingénieur généraliste, j'ai commencé ma carrière en 1994 comme conducteur de travaux pour le montage d'usines d'incinération de CNIM, avant de rejoindre PONTICELLI sur des contrats de maintenance mécanique et tuyauteries en raffinerie.

Puis j'ai été contacté par Babcock Entreprises pour diriger l'exploitation de sa filiale marocaine (chantiers en Afrique, et fabrications de chaudières pour l'Europe) pendant 5 ans, avant de prendre la Direction du service après-vente en France durant 4 ans.

En 2006, je suis parti travailler pour la société d'ingénierie Litwin, en tant que Directeur de la construction de centrales électriques clé en main au Maroc, et administrateur de la filiale.

En 2010 retour au pays, où j'ai rejoint ALSTOM Wind France, pour diriger le service maintenance de ses parcs éoliens français.

Depuis deux ans, je suis Chef de projet Chez BUZZICHELLI International, pour un EPC de Centrale Electrique à la raffinerie SONARA au Cameroun pour Foster Wheeler.



Mes compétences :

EPC

Chaudronnerie

Maintenance

Cogénération

Tuyauterie

AMO

Gestion de projet

Afrique

Management

Electricité