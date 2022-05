Stephane VIVIES

Je suis responsable d'une TMA (Tierce Maintenance Applicative) sur des applications shadow IT en Vba. Je pilote et planifie jusqu'à 4 personnes dédiées dans un centre de services. Je suis chez le client afin de traiter les demandes depuis les réunions d’expression du besoin jusqu'à la recette technique sur site, en passant par la rédaction des spécifications. Je travaille en cycle en V ou en mode Agile suivant les besoins (méthode SCRUM adaptée). Je gère les indicateurs et anime les réunions d'équipe, les comités de suivi opérationnel et les comités de pilotage.

Je ne suis actuellement pas en recherche.



Mes compétences :

Gestion de projet

Visual Basic .Net

Informatique

Oracle

Conception

SQL

Java EE

PHP

C#

Analyse

PostgreSQL

Conseil