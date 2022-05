Stephane VOGLEY

"J'aime la Haute Technologie, le Japon, l'Innovation et la Nature."





Mon parcours professionnel m'a donc conduit en Asie et a côtoyer les leaders japonais de la haute technologie.

Ma carrière professionnelle m'a amené à rencontrer des hommes et femmes de talent et des amis de tous pays.

J'ai depuis 1999 appris beaucoup des cultures Asiatiques et fondé ma famille et mon entreprise au Japon.

Après une première expérience très formatrice en France, en 1999 je me suis expatrié pour me consacrer a une année d’étude du japonais a Osaka et trouvé un poste début 2000 à Tokyo. Quelques années plus tard à la demande de mon ancien patron en France j'ai fondé un bureau d'achats a Shanghai puis une entreprise a HK et un nouveau bureau encore a Shanghai pour mes partenaires et moi même, dirigeant une équipe de 10 personnes et prenant en charge la gestion du bureau de Shanghai.

Au travers de ces multiples challenges j'ai acquis le bagage nécessaire pour réaliser mon rêve a 35 ans: fonder ma propre entreprise au Japon.

J’ai avec succès réussi à créer des liens solides (contrats de partenariat) entre des entreprises Européennes et Japonaises malgré les différences de cultures, langages et méthodes de travail. J'ai fondé en 2006 mon entreprise de marketing de technologie et de prestation R&D au Japon a Kyoto. Mon entreprise TMMS Co Ltd totalise plus de 10 années d'activité et un partenariat fructueux avec Murata avec qui nous avons développé des systèmes de modules de transfert de puissance sans fil et de nombreux brevets déposées dans le domaine du couplage capacitif et des circuits électroniques de contrôle.

Après la création d'une tête de pont en France, TMMKS, j'ai pris le poste de Directeur R&D dans l'entreprise de mon principale partenaire Allemand pour porter un projet.

Après une mission réussi je suis maintenant a la recherche d'un poste de direction des Achats en relation avec le Japon, idéalement lié a l’électronique et au Japon.



Mes compétences :

Japon

Consultant

Energies renouvelables

Développement durable

Management

Innovation

R&D

Electronique

Administration

Bookkeeping

Market analysis

Audit

TL9000 Standard

Apple iWork

Linux

Microsoft Office

Microsoft Windows

OpenOffice