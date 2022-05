Stéphane VOLLE

Au sein de l'Institut Méditerranéen de Formation et de recherche en travail social de Marseille, je suis le formateur référent du Domaine de Compétence 3 "Communication Professionnelle" dans la fillière Internvention Sociale. A ce titre, je suis responsable des cours, des préparations à la certification et de la certification des épreuves du DC3 du référentiel du DEASS. J'assure aussi de nombreux cours dans le module "Monde Pluriel".



Je suis également co-fondateur de Enjeux Théâtre et Compagnie.



Composé d'une responsable RH, d'un cadre du secteur médico-social, d'une professeure des écoles de l'Education Nationale et de moi-même formateur pour travailleurs sociaux, tous comédiens spécialistes de l'improvisation théâtrale depuis plus de 10ans, ETC... est spécialisé dans la formation (communication orale, management et leadership), le coaching, les animations et interventions lors de colloques/conférences, le théâtre d'entreprise sur les thématiques RH, et les spectacles d'improvisation théâtrale.



Mes compétences :

Animation

Coaching

Communication

Communication orale

Expression orale

Improvisation

Improvisation théâtrale

Interventions animation conférence

Microsoft Expression

Spectacle

Théâtre

Théâtre coaching

Travail social