Stéphane VROMMAN

Diplomé de l'ESCP Europe en 2009, majeur stratégie.

Premier emploi chez OC&C Strategy Consultants au bureau de Paris. J'ai participé à de nombreuses missions en France, en Angleterre, aux Pays Bas et en Espagne.

- Problématiques stratégiques

- Due Diligences

- Ré-organisations

Après près de 3 ans en Conseil en Stratégie, je suis en train de créer une start up web dans le financement participatif.



Mes compétences :

Due diligence

Analyse stratégique

Analyse de données

Communication Orale et Ecrite