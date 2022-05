Stéphane WEBER

Diplômé dans la filière Commerciale bac +2, et doté d une Expérience dans la Vente terrain depuis 21 ans,j ai surtout un tempérament de chasseur tout en fidelisant ma clientèle.jai principalement exercé en BtoB, notamment durant 11 ans au sein du groupe multimetiers FIDUCIAL, dans sa filiale bureautique et mobilier de bureau.



Maitrise des Techniques de Ventes et approches Commerciales (chasse,conquète et fidélisation).

Maîtrise du pack office (excel,PowerPoint, Outlook...)

Maîtrise du CRM Sales force.