Stephane WILLERVAL

Fort d'une expérience riche et diversifiée dans les métiers du service client, tant au niveau des responsabilités (encadrement, recrutement, formation) que des domaines d'activités (Hot-line, V.P.C., Assurances vie, ...), je suis en mesure aujourd'hui d'apporter à mes futurs clients et employeur, des compétences fonctionnelles, un savoir-faire méthodologique, un pragmatisme ainsi que de réelles qualités relationnelles.



Les postes occupés précédemment m'ont permis d'appréhender les problématiques liées aux différents secteurs d'activités rencontrés. Ils m’ont donné aussi l'occasion de, développer et optimiser des outils et bases de données de gestion de campagne d'appels entrants, appels sortants, de plannings, ainsi que la réalisation de scripts d’appels.



Actuellement Responsable Adjoint Middle-Office (SCPI - FIP - FCPI - Épargne Salariale)



Mes compétences :

Connaissances produits SCPI et FCPI/FIP