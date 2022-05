Bonjour,





Après un parcours hôtelier, j'ai ensuite mis en avant mes compéténces commerciales dans un secteur d'activité différent.



Toujours à l'écoute du client, accentué d'une rigueur du travail , autonome et ayant le sens des responsabilités, je n'hésite pas à me remettre en question , toujours dans l'intérêt du client et de mon employeur.



Je suis toujours à l'affût de nouveaux challenges à relever et je reste un candidat potentiel disponible sur le marché.



N'hésitez pas à me contacter



Cordialement



Stéphane ZAWIEJA



Mes compétences :

Management