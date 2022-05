Stéphane ZEMOUR

Must Informatique est un éditeur de logiciel créé en 1991 basé à Limoges, leader français de l’informatique pour les Prestataires de Santé à Domicile et les Orthopédistes (4 M€ de CA,

54 collaborateurs, + de 1 200 clients), conçoit, développe, édite et commercialise un progiciel complet.

Notre métier exclusif est l’édition du progiciel Must G5 auprès d’une clientèle nationale incluant les DOM-TOM et La Corse.

Nos solutions permettent un suivi complet de la Gestion Commerciale spécifique au domaine du Maintien à Domicile : Vente et Location de matériels et prestations, Assistance Respiratoire, H.A.D,

Petit et Grand Appareillage, Perfusion, Nutrition et Insulinothérapie.

Nous avons une stratégie dynamique et une relation de proximité avec nos Clients.

Si l'aventure vous tente, nous recrutons des Commerciaux, Développeurs, Chef de Projets et Formateurs/Hot-Liner.