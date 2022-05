Stéphane ZUIN

Intégré au pôle Expertise regroupant les procédés spéciaux ( peinturage, collage, soudage, rivetage, sertissage, clinchage ), ma fonction est axée sur la recherche constante et l'industrialisation de procédés nouveaux en matière de traitements de surfaces, peintures, colles, mastics, en veillant à la maîtrise des processus en production et au respect de la directive REACH.



De 1991 à aujourd'hui: ALSTOM TRANSPORT Valenciennes





2003-Aujourd'hui

- Responsable de développement des processus peintures et collages



2002

- Expert technique chaudronnerie et peinture



1996-2002

- Technicien méthodes CFAO ( catia V4, DMA, médusa, alma, SAP r2 & r3 )



1991-96

- Technicien méthodes peintures et collages



1990 Ecole des Applications Militaires de l'Energie Atomique à Cherbourg

- Enseignant d'éducation physique et sportive (spécialité judo/musculation)



1989 RENAULT Maubeuge Construction Automobiles

- production



1985-89 CESS Chimie Appliquée

1983-85 Conducteur Appareils des Industries Chimiques ( opt: Traitement des eaux )



Mes compétences :

Corrosion

Transport ferroviaire

Conception

Conseil

Qualité

Expertise

Développement

Peinture

Industrialisation

Audit

CATIA

Six Sigma

SAP R/3

SAP R/2

SAP OFFICE

SAP

ISO 14001 Standard

Collage

CAIC