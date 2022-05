Stéphanie ABADIE

Je suis pharmacien avec une spécialisation en orthopédie. J'ai une expérience de 13 ans en officine dans des environnements variés ( rural, centre ville et quartier) et de CA allant de 1 à 3 millions d'euros.

J'ai deux compétences clés, la première est une expertise médicale. Les médicaments, les pathologies sont mon cœur de métier et ce qui me caractérise c'est cette spécialisation en orthopédie et une forte sensibilité à l'éducation thérapeutique.

La seconde est une compétence commerciale. La pharmacie d'aujourd'hui est face à un enjeu majeur, il lui faut allier qualité des soins, des services et respect de la déontologie au développement économique et commercial de l'entreprise. Dans cette optique, j'ai proposé de développer une gamme de dermocosmétique après analyse de l'environnement, du type de clientèle. Mes actions se sont portées sur le merchandising, la sélection du catalogue produit et sur les prix.



Aujourd'hui je veux m'appuyer sur mes compétences clés pour exercer un métier commercial plutôt orienté vers les professionnels. Je veux mettre mes compétences médicales, commerciales, relationnelles ainsi que ma connaissance du milieu pharmaceutique au service de la répartition pharmaceutique ou des groupements de pharmacie.











Mes compétences :

Orthopédie

PARAPHARMACIE

Qualité

Tiers payant

Management

Relationnel

Commercial

Médical