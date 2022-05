Stéphanie ALAPHILIPPE

Mon parcours professionnel m’a permis de découvrir différents domaines de compétences, je désire donc poursuivre vers cette ouverture à différentes activités. Organisée et consciencieuse, j’aime élaborer des travaux qui permettront l’amélioration et la simplification des tâches quotidiennes. L’outil informatique est un ami précieux et indispensable. A l’aise dans le domaine de l’administration des ventes, j’aime les contacts avec autrui et j’ai soif d’approfondir et d’acquérir de nouvelles connaissances. L’adaptation à de nouvelles tâches ne m’effraie pas, mon parcours démontre ma capacité d’adaptation.



Mes compétences :

autonome

dynamique

Fiable