Stéphanie ALLAIX

Après deux BTS - Action Commerciale et Banque - et une première expérience professionnelle de trois ans en gestion dans un établissement financier, j’ai passé une licence « Management des Evènements » et effectué mon stage dans une agence évènementielle reconnue (GL EVENTS).J ai pu ainsi organiser des évènements de dimension internationale.



Forte de cette expérience, j’ai pris en charge, en 2010, le pôle « Evènementiel » de l’Université Claude Bernard Lyon 1 ( 5000 personnels, 36 000 étudiants) pour les 40 ans de l'Université.Rattachée à la direction de la communication, j'ai également travaillé en étroite collaboration avec les partenaires « 40 ans de l’Université » (Merck Serono, Séjours et Affaires, Casden….)



J'ai ensuite exercé mes fonctions au service Mécénat/Entreprises de l'Opéra de Lyon. Ainsi, j'ai organisé les réceptions des mécènes de l'Opéra et géré la coordination et la commercialisation des évènements privés des entreprises.



Après l'obtention d'un concours rédacteur principal - j'occupe le poste de Responsable Communication et évènementiel au sein de la Ville de Lyon - et j'ai plaisir à encadrer une équipe de 2 agents.



Puis l'obtention du concours catégorie A "Attaché" l'année suivante m'a permis d'évoluer rapidement vers la fonction de Responsable évènementiel au sein de la Ville de Caluire et Cuire. Je gère et coordonne l'ensemble des gros évènements de la Ville.



Rigoureuse, dynamique et autonome, j’ai acquis, au cours de différentes expériences le sens du travail en équipe et une expérience-terrain dans le domaine de l’événementiel, de la communication et des partenariats. J’ai notamment démontré mes qualités d’organisation et mon sens de l’autonomie en gérant des projets de grande ampleur (Festival International de Cinéma, For’UM pour l’Union de la Méditerranée, Convention EDF,...).



Mes compétences :

Relations publiques

Relations presse

Management projets

Federation des équipes autour d un projet commun

Création d outils bureautiques

Réseaux sociaux

Communication

Gestion des prestataires

Reponses appels d offres

Partenariats/mécénat