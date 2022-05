Stéphanie ALLARD

A 35 ans , forte d'une expérience d'une dizaine d’années en tant que formatrice et plus particulièrement ces dernières années en tant que directrice d’agence, je souhaite aujourd'hui mettre à votre service mes compétences en matière de management , de pédagogie , d’organisation et de relations humaines.



Mes qualités de gestionnaire et mon sens du management me permettront d’organiser un travail d’équipe au sein de différentes activités .





Mes compétences :

Gestion

Relationnel

Formation

Management