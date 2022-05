Stéphanie ALLIOT

Accompagnant, depuis 10 ans, des entreprises spécialisées en maintenance nucléaire, mes fonctions m’ont conduite à administrer, à mobiliser et à valoriser l’ensemble des ressources et compétences nécessaires aux organisations et à leur développement.



Mon parcours me permet aujourd’hui de définir et de mettre en œuvre des politiques de recrutement, d’apprentissage, de formation ou encore de gestion de carrières, en adéquation avec les besoins des services opérationnels.





Mes compétences :

Relations sociales

Recrutement

Gestion des ressources opérationnelles

Formation

Gestion des compétences et des carrières

Administration du personnel

Microsoft Windows NT

Nucléaire