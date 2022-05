•Experte en ingénierie patrimoniale et fiscale, des marchés financiers et du développement commercial.



•18 années d’expérience en banque de réseaux complétées par une formation bancaire spécialisée dans la gestion de fortune.



•Thèmes principaux : Marchés financiers, fiscalité des particuliers et des professionnels, fiscalité des produits bancaires, fondamentaux du droit patrimonial, régimes matrimoniaux, donations, successions, immobilier, économie, assurance vie, transmission, bilan patrimoniaux.

-Intervenante Mastère Spécialisé Gestion de Patrimoine Privé et Professionnel Paris Executive Campus – Reims Management School.

Gérante privée pour le CIC Banque Privée de Reims et des Ardenne, vous pouvez me contacter sur stephanie.alluchon@cic.f.

-Professeur ESG MS PARIS : Marchés financiers.



- Maître de conférence ITB.



Mes compétences :

Économie

Assurance vie

Immobilier