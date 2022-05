Stéphanie ANDRIESSEN SIMONOT

Ayant suivie une formation « Gestionnaire de paie » de sept mois à temps plein dans la cadre d’un C.I.F. C.D.I. et ayant obtenu mon diplôme de niveau III, je souhaite intégrer votre équipe afin de mettre mes compétences à votre service.

De nature dynamique, persévérante et souriante, je fais preuve de rigueur, d'organisation et de précision. Ma capacité à gérer le stress comme une énergie mobilisante et positive est également un de mes points forts. Par ailleurs, la diversité des missions que l'on m'a confiées témoigne de ma grande faculté d'adaptation et de ma réactivité pour les mener avec succès.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines