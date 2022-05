Stéphanie ANTOINE

Créé en janvier 2017, par Eric Paumier, Frédéric Pons et Guillaume Salabert, HOPPS Group est une holding spécialiste des solutions e-commerce et experte du média courrier. A travers ses différentes activités – logistique e-commerce, livraison de colis, distribution de courriers et imprimés publicitaires, communication de proximité, réseaux privé de relais, solutions data – HOPPS Group a construit le premier opérateur postal privé en France pour les entreprises et les particuliers. Structuré autour de ses filiales Dispeo, Colis Privé, Adrexo, hoppStore et LSD, la société accompagne 25 000 clients et s’appuie sur un réseau composé de 22 000 collaborateurs répartis sur plus de 270 centres de tri et entrepôts logistiques partout en France. En 2018, le chiffre d’affaires du groupe s'élève à près de 600 millions d’euros.



Mes compétences :

Recrutement

Gestion administrative

Gestion des réservations de titres de transports

Gestion de la relation client

Négociation contrats