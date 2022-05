Stéphanie ARNAUD

Je suis enseignant –chercheur et passionnée par l’humanisme. Je tente de décliner l’humanisme dans le monde de l’entreprise :

- Qu’est-ce qu’une entreprise humaniste ?

- Qu’est-ce qu’un mode de management humaniste ?

- Que signifie « être un manager ou dirigeant humaniste » ?

J’enseigne sur ce thème pour transmettre ces réflexions aux étudiants ; je publie des articles dans des revues scientifiques dans lesquels je m’efforce de démontrer le lien entre performance et application de l’humanisme au management ; et enfin, je réalise des conférences académiques sur ce sujet, ainsi que des workshops auprès de professionnels d’entreprise.



Mes recherches portent également sur :

- le respect de la vie privée des salariés dans les relations de travail : quels sont les risques de non respect de l’intimité accrus par le recours aux NTIC pour collecter des données et surveiller ? Quels sont les problèmes posés par les nouveaux modes de management basés sur la mobilisation totales des salariés ?

- Je suis spécialisée sur la théorie de l’autodétermination (théorie de la motivation) développée en psychologie par Deci, Ryan et Gagné (Amérique du Nord). Comment soutenir le sentiment d’autodétermination de la personne au travail ? Quelles sont les conditions que l’environnement de travail doit satisfaire pour soutenir l’autodétermination des employés ? Ce sentiment d’autodétermination permet de hauts niveaux de motivations autorégulés : quelles sont les vertus de ce type de motivation pour la performance de l’entreprise ? (impact sur la créativité, implication, etc.)

- Comment les systèmes d’incitation (rémunérations, primes, sanctions, surveillance, contrôle, etc.) impactent-ils les différents types de motivation des salariés ? je développe des recherches théoriques et empiriques sur ce sujet là.

- L'économie sociale et solidaire est également un de mes domaines de recherche : Quelles sont ou devraient être les spécificités managériales des coopératives et mutuelles ? Ce secteur est riche en « motivations autorégulées de la part de ses acteurs » et est animé d’une histoire humaniste. Quels devraient être les types de GRH et modes de management adéquats face à de telles spécificités ?





Je cherche à développer de forts liens avec les entreprises, afin de « promouvoir un management humaniste », participer à l’amélioration des conditions de travail, à la réduction des risques psychosociaux et de la souffrance au travail, et à l’amélioration d’une performance durable et responsable. En retour, les entreprises m’enrichissent avec leurs expériences, leurs dilemmes et challenges rencontrés et m’offrent la possibilité de développer des études empiriques. Formations et missions de conseil peuvent aussi en découler.



En projet actuel, je souhaiterais développer une chaire de management humaniste, visant à promouvoir l’enseignement, la recherche, et l’accompagnement des entreprises sur la thématique d’un management humaniste et socialement responsable. Si vous ou votre organisation êtes intéressés par ce projet pour y participer et promouvoir cette chaire : contactez moi !!!



Je suis économiste de formation, j’ai réalisé un DEA de philosophie économique, puis j’ai opté pour la gestion des ressources humaines avec un sujet de thèse traitant du « respect de la vie personnelle des salariés dans la relation de travail » soutenue en 2006 à l’Université Paul Cézanne. Les champs disciplinaires sur lesquels je m'appuie sont l'économie, le droit du travail, la GRH, la psychologie, le comportement organisationnel, la philosophie ainsi que l'analyse de données (équations structurelles) pour développer mes enquêtes empiriques et traiter statistiquement les résultats.



J’ai enseigné les sciences économiques pendant quatre ans à l’université (macro, histoire de la pensée, économie sociale et solidaire). Désormais j'enseigne des cours axés sur mes thèmes de recherche : "Enjeux d'un management humaniste", "GRH & Comportement Organisationnel", "Ethique et Responsabilité des Affaires", "Concilier vie professionnelle et vie personnelle"



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Développement personnel