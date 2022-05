Stéphanie AUBIN

Après plus de 10 années d'expérience dans divers domaines de la gestion de l'entreprise je décide de consacrer pleinement ma vie professionnelle au monde de la comptabilité et de la gestion.

Par conséquent je suis à la recherche d'un poste en contrat de professionnalisation à compter de septembre 2018 dans le but d'obtenir mon DSCG voir par la suite un DEC.



Mes compétences :

Microsoft Office

Trésorerie

Gestion de la relation client

Assistance administrative

Assistanat de direction

Gestion des ressources humaines

Comptabilité