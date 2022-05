Stéphanie AUBRY

"L'Homme est ce qu'il croit" ANTON TCHEKHOW " les limites sont en nous, mais tous les possibles sont aussi en nous ! "



Je vous accompagne à toucher le meilleur de vous même, à diriger vos intentions vers vos désirs profonds, ainsi qu' à les rendre possible.



En fonction de votre demande et besoin, nous choisissons l'outil thérapeutique qui vous convient:

- Perte de poids ( anneau gastrique virtuel) et Arrêt du Tabac : Hypnose et Nutrithérapie

- Confiance en Soi, phobies, peurs, tristesse, réalisation objectif, traversée d'une période de vie ... : EFT, MLC, PNL, coaching de vie.



OSER se rencontrer, DEVELOPPER la confiance en soi, AMELIORER la communication, ALLER au delà des peurs et des croyances limitantes, RETROUVER la joie, la sérénité, l'autonomie et l'ouverture du coeur, par l"alliance de différentes approches : relaxation, visualisation, MLC, EFT, Hypnose, CNV, coaching de vie, groupe de paroles, relation d'aide.







Mes compétences :

Hypnose perte de poids

Hypnose Arrêt du Tabac

Anneau Gastrique Virtuel

Psychologie Corporel

EFT

Coaching de Vie