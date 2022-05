Stéphanie AUBRY

Mon métier d'assistante de direction que j'ai exercé durant 3 ans au sein d'une même société m'a amené à me spécialiser dans l'administratif, la gestion du personnel, la planification et l'organisation des activités de la direction. Une immersion totale et un investissement personnel, liés aux actions de l'entreprise aussi bien pour des tâches urgentes et confidentielles que pour des missions de gestion de contrats en matière de lois et d'obligations.



Animée et passionnée de droit, j'ai suivi une formation de secrétaire juridique qui m'a permis de faire un stage de 2 mois dans un cabinet d'avocats. Ma mission principale étant d'assister l'avocate dans ses différents dossiers, la rédaction de différents documents tels que assignations, requêtes, bordereaux de communication, conclusions...



L'engouement que je ressens pour ce poste de secrétaire juridique ne laisse aucun doute sur la direction professionnelle que j'ai décidé de prendre. Ma prochaine étape pour atteindre l'objectif que je me suis fixé, me pousse à reprendre des études pour une licence de droit.









Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Ressources humaines

Assistance administrative

Accueil physique et téléphonique

Juridique

Droit