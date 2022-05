Après 14 ans en Ressources Humaines, je suis en reconversion professionnelle.

Je passe un concours et en même temps développe mon activité de vente directe pour APICIA, produits naturels et bios issus de la ruche : aliments diététiques, compléments alimentaires, cosmétiques, bougies...

N'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Polyvalence

Relationnel

Réactivité

Adaptation

Gestion administrative RH