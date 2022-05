Stéphanie BAHEU

Conseillère en décoration d'intérieur, mon rôle consiste à améliorer votre cadre de vie, adapter l'aménagement et la décoration au mode de vie et besoins de chacun.

Simple coup de pouce ou important projet de rénovation, je travaille chez vous, avec vous et mets tout en oeuvre pour réaliser vos projets.

Particuliers, professionnels, administration, vous pouvez me contacter pour toute demande.

Dans l’attente de vous rendre visite.





Mes compétences :

Décoration

Conseil

Architecture d'intérieur