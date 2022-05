Stéphanie BALCON

Bonjour, bienvenue sur mon profil,



Qui suis-je ? en quelques mots...



Spontanée et dynamique, j'aime les échanges, les rencontres et observer attentivement ce qui se passe autour de moi.



Le marketing stratégique et opérationnel, l’expérience client, les relations commerciales, le développement et l'Humain au sens large sont au coeur de mes activités professionnelles.

J'aime beaucoup le travail en mode projet et agile, faire appel à ma créativité et mes idées, et la richesse qui découle du travail en équipe.

Grâce à mes différentes expériences, j'ai développée une bonne aisance relationnelle,mon sens de l'organisation et une capacité à être rapidement autonome.



Je suis passionnée, très motivée et toujours à la recherche de nouveaux défis !!



Mes compétences :

Conseil

Communication externe

Relations humaines

Organisation

Signalétique

Gestion de projet

Webmarketing

Logistique

Marketing

Communication interne

Digital marketing

Communication

Management

Prise de parole