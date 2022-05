Stephanie BALDACCI

> Gestion de projets, création d’outils de pilotage et de suivi d’activité, élaboration et diffusion de tableaux de bord



> Construction et suivi de budget, réalisation de plan d’achat et projection de stock



> Gestion de l’allocation des produits, des réassorts et des décotes, élaboration de courbes de vie, réalisation de bilans de collection





LOGICIELS :

Office 2010 (Word, Excel, Access, PowerPoint, et Publisher)

Colombus Entreprise Suite

Scor-tex

Oracle Application (ERP)

Storeland

Tableau



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Gestion des stocks et approvisionnement

Gestion de produit

Gestion de la relation client