Stéphanie BASILE

Après avoir construit mon expérience professionnel dans le service aux entreprises et auprès des professionnels de la santé, j'ai choisi de changer de public en découvrant le monde de la formation.

Mon expertise en gestion des éléments administratifs, suivi des dossiers, logistique me permettent de faciliter l'organisation et le quotidien au sein d'ACF Alternance Conseil et Formation.

ACF Alternance Conseil et Formation est un organisme spécialisé dans le domaine du commerce : le BTS MUC, les titres MUM (niv III), ECM (niv V) et VCM (niv IV) ainsi que dans les formations de formateurs (Titre FPA, niv III) et de tuteurs