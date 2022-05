Stéphanie BASSO

En tant que Conseillère Spécialisée Entreprises à La Banque Postale, je suis chargée de développer, accompagner et aider les PME de l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie face à leurs problématiques bancaires.

A ce titre, je suis amenée à étudier et mettre en place des services tels que :

- des solutions d'encaissements clients de type : vente à distance internet ou proximité, dépôts d'espèces en bureau de Poste, mise en place de prélèvements automatiques,...

- des solutions de financement court terme et recouvrement de créances clients,

- des financements d'investissements matériels, immobilier ou opérations de croissance externe.



D'un naturel curieux, j'apprécie de pouvoir découvrir et rencontrer des sociétés en quête d'un nouveau partenaire bancaire.



Mes compétences :

Finance d'entreprise

Analyse financière

Banque

Monétique

Vente B2B