Stéphanie BATTISTA

Après 8 ans de carrière évolutive au sein du même groupe internationale dans la vente de prêt-a-porter, j'aspire actuellement à découvrir une nouvelle facette du secteur commercial. En effet grâce a mon poste de responsable de magasin j'ai pu et su développer différentes compétences telles que la gestion commerciale et humaine qui me permettent d'avoir des atouts conséquents pour changer de voie et me lancer un nouveau challenge sur un poste de commercial terrain.







Mes compétences :

Management commercial

Gestion administrative

Vente

Aisance relationelle

Gestion des stocks

Analyse de données

Relations clients

Merchandising

Recrutement