Stéphanie BAZIN

Expert en management par les processus depuis 10 ans, j'interviens dans les entreprises industrielles et de services plus particulièrement sur les thèmes suivants :

- identification/remise en cause des processus,

- pilotage et amélioration de la performance (6 sigma, QRQC, etc.),

- sécurisation des processus afin d'assurer la satisfaction client, le respect de l'environnement, la santé/sécurité au travail

- mise en conformité avec les référentiels de management ISO 9001 (tout secteur), EN 9100 (aéronautique), ISO/TS 16949 (automobile), ISO 22716 (cosmétique), ISO 14001 (environnement), OHSAS 18001 (santé et sécurité au travail)



Consultez l'offre de conseil/audit, et formation Euro-symbiose (présentiel & e-learning) ansi que les outils (clé USB, mémopops etc.) http://www.euro-symbiose.fr/ .



Mes compétences :

8D

6 Sigma

ISO 9001

QRQC