Stephanie BEGUIN

Agent de recherche privé diplômé de l’Université de PARIS II, Panthéon-Assas, au titre de la Licence Professionnelle Sécurité des Biens et des Personnes – Mention Enquêtes Privées, et diplôme universitaire d’enquêteur privé avec mention, notre société possède les compétences nécessaires pour vous apporter des réponses techniques, opérationnelles et juridiques.

Que vous soyez une entreprise, un particulier, un professionnel du droit (avocat, huissier) ou un assureur, nous effectuons les investigations afin d’apporter les preuves indispensables à la manifestation de la vérité.

Tous les enquêteurs de notre agence répondent aux exigences relatives aux qualifications professionnelles et sont tous agréés par les services du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (C.N.A.P.S) afin de vous garantir la légalité et le sérieux de nos prestations.

L’agence AMARYS possède l’autorisation d’exercer, délivrée par les services du C.N.A.P.S sous le numéro : AUT-077-2113-04-15-20140379028.

L’agence est conformément à la règlementation assurée auprès d’une Société Nationale d’Assurances garantissant la Responsabilité Civile et Professionnelle, sous le numéro de police : 971 0000 70759 X.

L’agence est compétente sur l‘ensemble du territoire national et à l’étranger.



Mes compétences :

intelligence economique

surveillance et filature

recherche de patrimoine

recherche de solvabilite

infiltration d entreprise

environement de personnalite

adultere et divorce