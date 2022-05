Stephanie BERTON BONARDET

Dynamique, volontaire, passionnée, je sais transmettre aux équipes le goût du travail bien fait et des challenges.Véritable manager, je sais être formatrice et valeur d'exemple.Je connais parfaitement mon métier et sais toujours tirer les différents indicateurs ainsi que les équipes vers le haut.Passionnée de prêt-à porter, j'ai une sociabilité et des qualité relationelles nécessaires dans nos métiers.

Organisée et réactive,je sais gérer les situations stressantes ou urgentes.

J'optimise le professionnalisme de mes équipes par divers briefs et réunions, comprenant éventuellement des formations, et ce , toujours dans un souci de faire grandir et performer les personnes à leur poste