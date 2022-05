Stéphanie BERTRAND

De nationalité française et bilingue en anglais, je bénéficie d'une expérience professionnelle de 6 ans dans le domaine des Ressources Humaines dans divers pays, et notamment en formation et recrutement. J'ai ainsi développé au cours de ma carrière des qualités relationnelles, des compétences de négociation et des capacités d'organisation et je suis capable de m'adapter rapidement à divers environnements. Je suis passionnée par ma profession et suis particulièrement intéressée par le contact avec les employés, le développement des talents et la dimension stratégique des Ressources Humaines.



Mes compétences :

Recrutement

Formation professionnelle

Ecoute

Rigueur

Gestion de la relation client

Adaptabilité

Relationnel

Organisation

Gestion des talents