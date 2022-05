Stephanie BERTRAND

Professionnels et particuliers, je vous propose mes services à domicile ou à distance, de manière régulière ou occasionnelle.

N'attendez plus, externalisez votre secrétariat en toute confiance et consacrez vous à votre activité.

AVANTAGES des prestations :

* FINANCIERS : pas de charges salariales, pas de formation à financer, pas d'investissement, vous ne payez que le temps de travail réellement effectué.

* SIMPLICITÉ : pas d'embauche, pas d'engagement de durée, pas de formalités administratives.

* FLEXIBILITÉ : travaux effectués dans les meilleurs délais et en toute confidentialité, contacts en direct, par téléphone ou mail, prestations ponctuelles ou régulières, services à domicile ou à distance