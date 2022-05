Stéphanie BESNARD DUTRANNOY

Curieuse et polyvalente, les missions dans lesquelles j'ai évolué jusqu'à présent m'ont permis d'acquérir des compétences variées :

- Marketing opérationnel : développement de supports d'aide à la vente, animation de concours de vente...

- Organisation de salons et événements

- e-mailing & community management

- Administration des Ventes

- Merchandising & Category Management

- Expertise Excel (dont macros)

- Vision achats



Mes compétences :

Gestion de projet

Category management

Merchandising

Excel

Fromages

Photoshop

Marketing

Industrie agroalimentaire

Evénementiels et salons

Administration des ventes