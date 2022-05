EN RECHERCHE ACTIVE DE NOUVEAUX CLIENTS (annonceurs ou agences...)

N'HESITEZ PAS, CONTACTEZ-MOI !



Depuis maintenant plus de 15 ans, maquettiste, puis directrice artistique et enfin graphiste indépendante, j'ai participé à la réalisation graphique et à l'exécution de supports de communication principalement Off-line dans des domaines comme :

la distribution, le luxe, la banque ou l'assurance, la presse ou l'abonnement, la téléphonie, Internet, TV, le B to B, … (marketing direct ou animation réseau, mailing, PLV, affiches, dépliants…) pour par exemple : BHV, Galeries Lafayette, Intermarché, Helena Rubinstein, Lafayette Prestige, Crédit Agricole, Cortal Consors, GMF Vie, Vogue, UPC / NOOS, FFB, Alturia, …



Je suis à la fois créative et très à l'aise dans la déclinaison de maquettes, qu'il s'agisse d'une création sur logiciel ou d'un simple rough. J'aime être au cœur de l'action et intervenir pour vous aider à garantir le respect de vos plannings surchargés.



Extrêmement motivée et aimant passionnément mon métier, si je suis actuellement à mon compte, c’est plus un moyen de prendre le temps de trouver la société dans laquelle je puisse m’épanouir et évoluer, que par goût d’indépendance.



Stéphanie Beutter

Graphiste freelance

06 08 95 02 22



Mes compétences :

QuarkXpress

Illustrator

Acrobat

Photoshop

InDesign

Direction artistique

Graphisme