Stephanie BIAIS

Directrice de la Communication & Manager de Transition en Communication

Membre des Comités Exécutifs et de Direction - Management de la communication institutionnelle BtoB et BtoC en Business Partner des entreprises, des groupes et marques internationales en transformation.



CONSEILLER CEO & EXECUTIVES

• Communication d’accompagnement à la transformation des entreprises et à la conduite du changement

• Stratégie globale de communication (externe, crise, interne et engagement des équipes)

• Communication de marque : produit, positionnement et plateformes de marque



PILOTER & METTRE EN OEUVRE

• Audit, étude d’image, écoute des leaders d’opinions, mesure de performance et évaluation d’impact

• Contenu éditorial et de marque : écrit, TV, digital et réseaux sociaux, web, audio, prise de parole

• Communication événementielle sous toutes ses formes

• Communication publicitaire, d’image et de notoriété : digitale, réseaux sociaux, TV, presse, radio, web

• Relations médias, médias training et monitoring, relations publiques et institutionnelles

• Management des appels d’offres et partenariats avec les agences conseil (Relations, Publiques et médias, identité & image de marque, évènementielle, achats d’espace, digitale, réseaux sociaux)

• Gestion budgétaire et planning stratégique



ORGANISER & MANAGER

• Organisation de la fonction Communication (vision, process, rôles et responsabilités)

• Management transverse et matriciel des équipes corporate et internationales

Management de la performance, évaluation et développement professionnel des équipes



Mes compétences :

Budget

Business Partner

Communication interne

Communication interne et externe

Conduite du changement

Gestion de projet

Management d’équipe

Stratégie

Communication externe

Budgétisation

Management de transition

Communication de crise

Management opérationnel

Communication sociale

Communication événementielle

Communication produit

Plateforme de marque et stratégie de contenus

Communication institutionnelle