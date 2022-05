Stephanie BILLET

Titulaire de diplômes hôteliers et riche d’une expérience professionnelle de plus de 15 ans dans le domaine de l’hôtellerie-restauration à différents postes (réception, assistance de direction puis direction) j’ai, lors de ces différents postes, mis en pratique mes formations et compétences dans des domaines variés comme l’encadrement et la gestion du personnel, la responsabilité administrative et comptable d’un site ou encore la transmission des connaissances. D’autre part, j’ai pu également développer, une forte sensibilité à la qualité des prestations proposées, un sens et un souci constants du détail.



