Stéphanie BLANCHOT

Riche d’une expérience de plus de huit ans, j’ai acquis les qualités nécessaires d’une assistante de direction efficace et dynamique. Ma biculturalité me permet d’avoir une grande ouverture d’esprit, ma maîtrise et passion pour les langues me permettent d’élargir mes compétences à l’international.



Mes compétences :

Organisation de déplacements professionnels

Organisation d'évènements

Gestion des agendas

Rédaction de courriers / mails