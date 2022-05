Stephanie BOBEAU

Riche de mon parcours professionnel qui a commencé outre-manche à la fin de mes études, j'ai par la suite, travaillé dans le secteur du transport aérien de marchandises à Roissy Charles de Gaulle pendant 10 ans. J'ai occupé une fonction très importante d'adjointe de direction pour la société EHS qui m'a permise de mettre à profit diverses compétences aussi bien comptables qu'administratives et celles liées aux ressources humaines tout en évoluant dans un environnement international avec un directeur anglophone.

J'ai profité d'un tournant de ma carrière professionnelle suite à un licenciement économique en 2009 pour perfectionner mes connaissances et compétences en ressources humaines et j'ai validé en cours du soir une licence en ressources humaines et relations sociales en 2011.

De nature indépendante, je possède la culture du travail et je suis force de proposition. Maman de trois enfants, j'occupe depuis 2012 un poste de gestionnaire paie et gestion collective des personnels à l'université de Tours.



Mes compétences :

Ressources humaines