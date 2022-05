Stéphanie BOIDÉ

Mon Mastère en management des ressources humaines de l’ESSEC et mon expérience d’adjointe d’un DRH m’ont permis non seulement de m’investir dans l’environnement des ressources humaines mais également de comprendre les besoins en la matière.



Ma formation en droit et mes quatre années d’expérience dans le milieu juridique me laissent penser que le droit s’invite de plus en plus dans les pratiques en ressources humaines.



J’ai aujourd’hui pour ambition d’orienter ma carrière professionnelle dans le monde des ressources humaines.





Mes compétences :

Ressources humaines

Droit