Stephanie BONNET

Responsable de l'Agence de Fontainebleau - 77



Manpower France, au cœur des activités de ManpowerGroup, est l’un des leaders mondiaux du travail

temporaire et du recrutement. Manpower France accompagne les entreprises dans la gestion de leur emploi, et les candidats dans la construction de leur parcours professionnel. Près de 90 000 salariés intérimaires sont en poste chaque jour et 10 000 recrutements CDI-CDD sont effectués chaque année. L’agence Manpower de Fontainebleau Généraliste, c’est une équipe de 4 experts qui vous propose des opportunités de carrière en CDD, CDI ou intérim et vous guide dans vos choix et vos perspectives de carrière. Des PME aux grands groupes, nous accompagnons au quotidien plus de 80 clients (Industrie Cosmétique, Pharmaceutique, Industrie Verrière, Secteur Tertiaire) dans leurs problématiques RH.









Mes compétences :

Ressources humaines

Management

Sourcing

Direction de centre de profits

Pilotage de la performance

Développement commercial